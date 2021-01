Great Wall Motor Company Limited : Le courant acheteur devrait perdurer

Données financières CNY USD EUR CA 2020 98 288 M 15 175 M 12 373 M Résultat net 2020 4 746 M 733 M 597 M Tréso. nette 2020 11 289 M 1 743 M 1 421 M PER 2020 53,8x Rendement 2020 0,84% Capitalisation 388 Mrd 50 074 M 48 876 M VE / CA 2020 3,84x VE / CA 2021 3,06x Nbr Employés 59 756 Flottant 41,6% Prochain événement sur GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED 15/01/21 Assemblée extraordinaire Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 28 Objectif de cours Moyen 15,44 CNY Dernier Cours de Cloture 28,15 CNY Ecart / Objectif Haut 0,63% Ecart / Objectif Moyen -45,2% Ecart / Objectif Bas -88,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Feng Ying Wang Vice Chairman & General Manager Jian Jun Wei Chairman Biao Chen Chairman-Supervisory Board Hong Shuan Li Chief Financial Officer Ping He Non-Executive Director