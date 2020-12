Great West Lifeco : Le CDP décerne la prestigieuse note « A » à Great-West Lifeco

Tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Winnipeg (Manitoba), le 8 décembre 2020. - Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue pour son leadership en matière de transparence environnementale par l'organisme environnemental à but non lucratif œuvrant à l'échelle mondiale CDP. Great-West Lifeco Inc. s'est ainsi méritée la prestigieuse note « A » pour ses efforts dans la lutte aux changements climatiques. Great-West Lifeco s'est classée dans les cinq premiers percentiles parmi les sociétés du monde entier et figure au premier rang des compagnies d'assurance au Canada pour une sixième année consécutive.

« Nous sommes fiers d'être reconnus en tant que leader pour notre engagement envers la gestion des risques liés au carbone. Nous comprenons que la gestion des occasions et des risques liés aux changements climatiques est le bon geste à poser pour le bien-être de nos partenaires et de nos collectivités de même que pour garantir la viabilité à long terme de notre entreprise », indique Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. Cette réalisation illustre notre engagement à respecter l'environnement et à adopter une approche équilibrée et viable dans toutes nos actions.

Cet honneur témoigne aussi de l'engagement de Great-West Lifeco en faveur du développement durable pour son exploitation, ses pratiques de gestion du risque et l'évaluation de l'exposition de son portefeuille de placement à un large éventail d'occasions et de risques liés aux changements climatiques, tant au Canada qu'à l'étranger. Great-West Lifeco réaffirme également son engagement à prendre en considération les occasions et les risques liés aux changements climatiques en appuyant officiellement les recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques du Conseil de stabilité financière.

Le processus de communication de l'information et de notation de CDP est largement reconnu comme une norme en matière de transparence environnementale pour les sociétés. En 2020, plus de 515 investisseurs détenant un actif de plus de 106 billions de dollars américains et plus de 150 acheteurs importants responsables d'un actif de 4 billions de dollars américains ont demandé aux sociétés de divulguer des données sur les répercussions, les occasions et les risques liés à l'environnement au moyen de la plateforme de CDP.



Pour consulter tous les résultats au questionnaire de CDP, allez à l'adresse CDP.netOuvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower Retirement, de Putnam Investments et d'Irish Life. À la fin de 2019, ses compagnies comptaient environ 24 000 employés, 197 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 31 millions de relations clients dans ces régions. Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé de 1,7 billion de dollars au 30 septembre 2020 et sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO.

