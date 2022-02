Great West Lifeco : Quatrième trimestre de 2021 Communiqué de presse sur les bénéfices

- 4 -

EXPLOITATION AMÉRICAINE

Bénéfice fondamental de 110 M$ US (137 M$) et bénéfice net de 98 M$ US (123 M$) pour l'unité Services financiers de l'exploitation américaine au quatrième trimestre - L'unité Services financiers de l'exploitation américaine a affiché un bénéfice fondamental de 110 M$ US (137 M$) pour le quatrième trimestre de 2021, en hausse de 61 M$ US, ou 124 %, par rapport au quatrième trimestre de 2020. La croissance du bénéfice fondamental est attribuable au bénéfice fondamental lié à MassMutual de 44 M$ US (55 M$) et à la croissance interne des activités d'Empower qui découle des souscriptions solides et de l'augmentation des niveaux moyens des marchés boursiers. Sur une base séquentielle, le bénéfice fondamental d'Empower a diminué en raison des éléments saisonniers et non récurrents pris en compte dans les résultats du quatrième trimestre de 2021.

Empower se dote d'une nouvelle marque afin de soutenir l'engagement de la clientèle - Après le quatrième trimestre de 2021, soit le 1 er février 2022, Great-West Life & Annuity Insurance Company, une filiale indirecte de la compagnie, a annoncé qu'elle utilisait dorénavant « Empower » plutôt qu'« Empower Retirement » comme nom de marque destiné au grand public. Le passage à « Empower » et le retrait de « Retirement » sont le résultat d'une approche stratégique visant à mettre en valeur la marque de l'entreprise alors qu'elle continue de développer son offre, d'accroître sa visibilité auprès de la population et d'élargir son champ d'action afin d'y inclure le bien-être financier. De plus, grâce à ce nom simplifié, Empower pourra utiliser le domaine « empower.com », ce qui permettra à la clientèle de trouver et de consulter plus facilement les sites Web de l'entreprise.

Les synergies de coûts annualisées sont toujours en voie d'être réalisées - Des synergies de coûts annualisées avant impôt de 80 M$ US avaient été réalisées au 31 décembre 2021 relativement à l'acquisition des activités de services de retraite de MassMutual par la compagnie. La compagnie demeure en voie de réaliser des synergies de coûts annualisées de 160 M$ US avant impôt à la fin de l'intégration, en 2022.

Bénéfice net de 35 M$ US (43 M$) pour Putnam au quatrième trimestre - Le bénéfice net de Putnam s'est chiffré à 35 M$ US (43 M$) au quatrième trimestre de 2021, en hausse de 9 M$ US, ou 35 %, par rapport au quatrième trimestre de 2020, principalement en raison de l'augmentation des honoraires liés aux actifs et des modifications de certaines estimations liées à l'impôt, facteurs contrebalancés en partie par la baisse des produits nets tirés des placements et des honoraires liés au rendement. Pour Putnam, il n'y avait aucune différence entre le bénéfice net et le bénéfice fondamental.