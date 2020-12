Great West Lifeco : fait le point sur les choix effectués au titre de la conversion d'actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux rajusté tous les cinq ans, série N et d'actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux variable, série O

Winnipeg, le 17 décembre 2020. - Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») a annoncé aujourd'hui que les détenteurs de 59 830 actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux rajusté tous les cinq ans, série N (les « actions de série N ») ont choisi de convertir leurs actions en actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux variable, série O (les « actions de série O ») et que les détenteurs de 547 303 actions de série O ont choisi de convertir leurs actions en actions de série N.

Actuellement, Lifeco a 8 524 422 actions de série N et 1 475 578 actions de série O en circulation. Compte tenu de toutes les actions déposées aux fins de conversion, il y aurait moins de un million d'actions de série O en circulation au 31 décembre 2020. Conformément aux modalités des actions concernées, aucune action de série N ne pourra être convertie en une action de série O, et la totalité des actions de série O restantes seront automatiquement converties en un nombre égal d'actions de série N, le 31 décembre 2020. Lifeco remettra un avis écrit à cet effet à tout détenteur inscrit visé par les modalités précitées, au plus tard le jeudi 24 décembre 2020.

Suivant la conversion automatique, Lifeco aura 10 000 000 d'actions de série N émises et en circulation, mais n'aura plus aucune action de série O en circulation. En ce moment, les actions de série N et de série O sont inscrites à la Bourse de Toronto sous les symboles GWO.PR.N et GWO.PR.O respectivement.

Les actions de série N et de série O n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État. Les actions de série N et de série O ne peuvent pas être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique ni à une personne des États-Unis ou pour son compte. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat relativement à de tels titres aux États-Unis.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower Retirement, de Putnam Investments et de Irish Life.

À la fin de 2019, ses compagnies comptaient environ 24 000 employés, 197 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 31 millions de relations clients dans ces régions. Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé de 1,7 billion de dollars au 30 septembre 2020 et sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO.

