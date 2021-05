Great West Lifeco : la Financière IGM et Power Corporation du Canada versent plus de 250 000 $ en dons pour appuyer les efforts de lutte contre la pandémie en Inde

Winnipeg (Manitoba), le 5 mai 2021. - Great-West Lifeco, la Financière IGM et Power Corporation du Canada ont annoncé aujourd'hui un don conjoint de plus de 250 000 $ en soutien aux opérations de secours en Inde afin de venir en aide aux personnes touchées par la flambée dévastatrice de COVID-19 qui sévit dans ce pays d'Asie du Sud. Ce don comprend une somme de 50 000 $ versée à la Croix-Rouge canadienne par chacune des sociétés (Canada Vie, Financière IGM et Power Corporation du Canada) ainsi qu'un montant de 100 000 $ versé à la Croix-Rouge par Empower Retirement, une filiale américaine de Great-West Lifeco.

L'Inde compte près de 20 millions de cas de COVID-19, et le taux d'infection quotidien y est le plus élevé au monde. Les dons des compagnies iront à la Croix-Rouge indienne en vue de fournir une gamme de soutiens essentiels pendant cette période.

« Dès le début de la pandémie, chacune de nos compagnies s'est engagée à aider ceux qui en ont le plus besoin », affirme Jeff Macoun, président et chef de l'exploitation, Canada Vie. « La situation en Inde est désastreuse et nécessite le soutien du monde entier. C'est pourquoi, grâce à ce don conjoint à la Croix-Rouge canadienne, notre soutien est immédiatement dirigé vers la ligne de front pour la lutte contre la pandémie en Inde. »

« Nous voulons aider l'Inde à traverser cette période difficile et soutenir les premiers intervenants du pays dans leur gestion de la crise », a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la direction, Société financière IGM Inc. « Étant donné qu'un grand nombre de membres de la famille IGM et de membres des collectivités que nous servons ont des liens avec l'Inde, nous sommes heureux d'ajouter également un don de contrepartie dans le cadre de cette initiative. »

Le soutien de la Croix-Rouge consiste à fournir aux habitants de l'information sur la prévention de la COVID-19 dans plusieurs langues locales, à distribuer des articles d'hygiène et à soutenir les activités de lutte contre les épidémies et les infections dans les communautés du pays. D'autres mesures de santé publique comprennent des services d'ambulance et de transport pour les patients, un soutien logistique aux centres de quarantaine et d'isolement, des services de soutien psychosocial, ainsi que le maintien de 89 centres de transfusion sanguine.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Nous exerçons nos activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, de Empower Retirement, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2020, nos compagnies comptaient environ 24 500 employés, 205 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de la distribution - tous au service de plus de 30 millions de relations clients au sein de ces régions.

Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé d'environ 2 billions de dollars au 31 décembre 2020 et sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO.

À propos de la Financière IGM

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'approximativement 248 milliards de dollars. Elle fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Financière IGM est membre du groupe de sociétés de Power Corporation.

À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.powercorporation.com/frOuvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre.

Sources et renseignements :

Liz Kulyk

Vice-présidente adjointe, Relations avec les médias et Affaires publiques

La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

204 391-8515

Media.Relations@canadavie.com

Nini Krishnappa

Vice-président adjoint, Communications

Société financière IGM

647 828-2553

Nini.krishnappa@igmfinancial.com