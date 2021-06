Journée des investisseurs d'Empower Retirement : une occasion de présenter des stratégies de croissance

Winnipeg, Manitoba, le 8 juin 2021. - Aujourd'hui, Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) présente une journée des investisseurs virtuelle portant sur les priorités stratégiques et les occasions de croissance d'Empower Retirement, une filiale américaine qui s'est taillé une position de chef de file dans le marché des services de retraite grâce à une croissance interne soutenue et à des acquisitions stratégiques. Great-West Lifeco annonce également ses objectifs financiers à moyen terme.

« Nous sommes très heureux qu'Empower soit un acteur clé dans la croissance de Great-West Lifeco. Grâce à des antécédents solides en matière d'exécution, nous croyons que l'intégration des récentes acquisitions offrira à Empower encore plus d'occasions de créer de la valeur », explique Paul Mahon, président et chef de la direction de Great-West Lifeco.

« Nous annonçons aussi que Great-West Lifeco visera, à moyen terme, à atteindre une croissance du bénéfice fondamental par action de 8 % à 10 % par année, à obtenir un rendement des capitaux propres fondamental de 14 % à 15 % et à produire beaucoup de liquidités. Nous sommes convaincus de pouvoir atteindre ces objectifs financiers à moyen terme, lesquels sont soutenus par des investissements axés sur la croissance dans l'ensemble de nos secteurs d'activité ainsi que par les avantages importants que devraient nous procurer les capitaux déployés dans le cadre des transactions visant Personal Capital et MassMutual. »

L'événement prévoit des présentations de Paul Mahon, d'Edmund F. Murphy III, président et chef de la direction d'Empower Retirement, et de membres de la haute direction d'Empower.

« L'accent qu'Empower met sur le service à la clientèle, l'innovation et la satisfaction des besoins des clients individuels nous permet de demeurer en tête des marchés que nous servons », explique M. Murphy. « Grâce à des acquisitions stratégiques et à une croissance interne soutenue, Empower a établi une base solide pour renforcer sa position de leader sur le marché. Nous avons hâte de présenter nos plans de croissance stratégique et de montrer à quel point nous pouvons procurer de la valeur à nos clients. »

EmpowerOuvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre est le deuxième fournisseur de services de retraite en importance aux États-Unis et permet à environ 12 millions de personnes d'économiser pour la retraite grâce à quelque 67 000 régimes d'épargne en milieu de travail. Empower administre un actif supérieur à un billion de dollars américains.

Vous pouvez consulter les présentations offertes et accéder à la webdiffusion ici.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower Retirement, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2020, ses compagnies comptaient environ 24 500 employés, 205 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 30 millions de relations clients dans ces régions.

Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé d'environ 2,1 billions de dollars au 31 mars 2021 et sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO.

À propos d'Empower Retirement

Empower Retirement, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Denver, administre un actif d'environ un billion de dollars américains pour le compte de plus de 12 millions1 de participants de régimes de retraite (au 31 mars 2021). Il s'agit du deuxième prestataire de services de tenue de dossiers de régimes de retraite en importance aux États-Unis quant au nombre total de participants.2 Empower sert tous les segments du marché des régimes de retraite d'employeur : régimes 457 d'État; régimes 401(k) d'entreprises de petite, de moyenne et de grande taille; régimes 403(b) d'organismes sans but lucratif; régimes de clients ayant besoin de services de tenue de dossiers exclusifs; et clients détenant un compte de retraite individuel (Individual Retirement Account, ou IRA). Filiale d'Empower Retirement, Personal Capital est une société de gestion du patrimoine hybride de premier plan. Pour en savoir plus, rendez-vous au empower-retirement.comOuvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre ou consultez le compte FacebookOuvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre, TwitterOuvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre, LinkedInOuvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre ou InstagramOuvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre de la société.

Mise en garde concernant les objectifs financiers à moyen terme et les mesures financières non conformes aux normes IFRS

Les objectifs financiers à moyen terme décrits dans le présent communiqué constituent des mesures financières prospectives non conformes aux normes IFRS. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS constituent, pour la direction et les investisseurs, des mesures additionnelles de la performance qui les aident à évaluer les résultats lorsqu'il n'existe aucune mesure comparable conforme aux normes IFRS. Toutefois, ces mesures financières non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée prescrite par les normes IFRS et ne peuvent pas être comparées directement à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Reportez-vous à la section « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du rapport de gestion intermédiaire du premier trimestre de 2021 de la compagnie afin d'obtenir des précisions sur le « bénéfice fondamental par action » et le « rendement des capitaux propres fondamental », ainsi que de l'information sur la manière dont on fait le rapprochement entre ces mesures financières non conformes aux normes IFRS et les mesures prescrites par les IFRS.

Notre capacité à atteindre nos objectifs financiers à moyen terme dépend d'un certain nombre de facteurs et d'hypothèses clés - voir la section « Mise en garde concernant l'information prospective » plus bas. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables, la compagnie pourrait ne pas atteindre ses objectifs financiers à moyen terme si les hypothèses en question s'avèrent incorrectes. Les résultats réels de la compagnie pourraient différer sensiblement des objectifs financiers à moyen terme décrits dans le présent communiqué. Ces objectifs financiers à moyen terme ne donnent pas une orientation.

Mise en garde concernant l'information prospective

Certaines déclarations du présent communiqué comportent de l'information prospective. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, ou comprennent des termes comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « compter », « croire », « estimer », « objectif », « cible », « potentiel », d'autres expressions semblables ainsi que les formes négatives, futures ou conditionnelles de ces termes. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations au sujet de la capacité de la compagnie à atteindre ses objectifs de croissance à moyen terme, à créer de la valeur et à profiter des occasions de croissance, ainsi que des déclarations sur les avantages prévus des acquisitions (notamment l'acquisition récente de Personal Capital Corporation et des activités de services de retraite de MassMutual). Les déclarations prospectives sont fondées sur des prédictions, des prévisions, des estimations, des projections, des attentes et des conclusions à l'égard d'événements futurs qui étaient établies au moment des déclarations et sont, par leur nature, assujetties, entre autres, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses concernant la compagnie, à des facteurs économiques et au secteur des services financiers dans son ensemble, y compris les secteurs de l'assurance, des fonds communs de placement et des solutions de retraite. Ils ne garantissent pas le rendement futur, et les lecteurs doivent savoir que les événements et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Plusieurs de ces hypothèses reposent sur des facteurs et des événements sur lesquels la compagnie n'exerce aucun contrôle, et rien ne garantit qu'elles se révéleront exactes. L'écart potentiel entre les résultats réels et ceux présentés dans les déclarations prospectives peut dépendre de plusieurs facteurs, faits nouveaux et hypothèses, ce qui comprend, de façon non limitative, la gravité, l'ampleur et les effets de la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19) (notamment les répercussions que la pandémie de COVID-19 et les mesures prises par les gouvernements et les entreprises en réponse à celle-ci auront sur l'économie et sur les résultats financiers, la situation financière et les activités de la compagnie), les hypothèses relatives aux ventes, aux honoraires, aux ventilations d'actifs, aux déchéances, aux cotisations aux régimes, aux rachats et aux rendements du marché, la capacité d'intégrer les acquisitions de Personal Capital et des activités de services de retraite de MassMutual, la capacité de tirer parti des activités de services de retraite d'Empower Retirement, de Personal Capital et de MassMutual et de réaliser les synergies prévues, le comportement des clients (y compris les réactions des clients aux nouveaux produits), la réputation de la compagnie, les prix du marché pour les produits offerts, le niveau des souscriptions, les primes reçues, les honoraires, les charges, les résultats au chapitre de la mortalité et de la morbidité, les taux de déchéance des régimes et des polices, les cotisations nettes des participants, les ententes de réassurance, les besoins de liquidités, les exigences de capital, les notations, les impôts, l'inflation, les taux d'intérêt et de change, la valeur des placements, les activités de couverture, les marchés boursiers et financiers mondiaux (y compris l'accès continu aux marchés boursiers et aux marchés des titres d'emprunt), la situation financière des secteurs et des émetteurs de titres d'emprunt (notamment les faits nouveaux et la volatilité découlant de la pandémie de COVID-19, particulièrement dans certains secteurs compris dans le portefeuille de placements de la compagnie), la concurrence, la dépréciation du goodwill et des autres immobilisations incorporelles, la capacité de la compagnie à mettre à exécution les plans stratégiques et à y apporter des changements, les changements technologiques, les violations ou les défaillances des systèmes informatiques et de la sécurité (y compris les cyberattaques), les paiements requis aux termes de produits de placement, les changements sur le plan de la réglementation et des lois locales et internationales, les changements de méthodes comptables et l'incidence de l'application de changements de méthodes comptables futurs, les décisions judiciaires ou réglementaires inattendues, les catastrophes, le maintien et la disponibilité du personnel et des tiers prestataires de services, la capacité de la compagnie à effectuer des transactions stratégiques et à intégrer les acquisitions, les changements significatifs imprévus à l'égard des installations, des relations avec les clients et les employés et des ententes liées aux créances de la compagnie, le niveau des efficiences administratives et opérationnelles, les changements des organisations de commerce, ainsi que d'autres conditions générales sur le plan économique et politique ou relatives aux marchés en Amérique du Nord et à l'échelle internationale.

Les lecteurs sont priés de noter que la liste des hypothèses et facteurs précités n'est pas exhaustive et qu'il existe d'autres facteurs mentionnés dans des documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières, y compris ceux figurant dans les sections « Gestion des risques et pratiques relatives au contrôle » et « Sommaire des estimations comptables critiques » du rapport de gestion de Great-West Lifeco pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que dans la notice annuelle de la compagnie datée du 10 février 2021, à la rubrique « Facteurs de risque ». Ces documents ainsi que d'autres documents déposés peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Les lecteurs sont également priés d'examiner attentivement ces facteurs et d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier sans réserve à l'information prospective. À moins que la loi applicable ne l'exige expressément, la compagnie n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

