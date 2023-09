Great Western Mining Corp PLC - société d'exploration et de développement miniers basée à Dublin et axée sur les États-Unis - déclare que la dernière coulée de béton sur le site de l'usine de Sodaville, dans le comté de Mineral, au Nevada, s'est achevée le week-end dernier. Le site de l'usine est géré par la coentreprise Western Milling LLC, détenue à parts égales par Great Western et Muletown Enterprizes LLC. La nouvelle de la coulée de béton fait suite à de nombreux retards liés aux conditions météorologiques et à l'approvisionnement. La société indique que le site de l'usine est maintenant prêt pour l'installation d'équipements préparés à l'avance. Elle indique que le calendrier de démarrage de la production de concentrés d'or et d'argent dépendra de l'obtention de l'approbation de l'autorité environnementale de l'État, la Division de la protection de l'environnement du Nevada.

Cours actuel de l'action : 0,050 pence, en hausse de 4,2 % à Londres mardi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 64%.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.