Great Western Mining fait des progrès au Nevada ; Olympic reste une priorité

(Alliance News) - Great Western Mining Corp PLC a déclaré mardi qu'elle était satisfaite des progrès réalisés sur l'ensemble de ses actifs au Nevada, suite à plusieurs mises à jour réglementaires et d'exploration.

Great Western Mining est une société d'exploration et de développement axée sur des cibles d'or, d'argent et de cuivre au Nevada, aux États-Unis. Le territoire de l'entreprise est constitué de terrains accidentés et montagneux, dont de grandes parties restent "sous-explorées".

Sur le front de la production, Great Western a noté des progrès en janvier lorsque sa coentreprise de production détenue à 50 %, Western Milling LLC, a assisté à une réunion d'examen avec le département de la protection de l'environnement du Nevada.

L'État est responsable de la réglementation de son usine proposée, et a demandé des changements aux plans de Western Milling lors de la réunion. Great Western a déclaré que ceux-ci étaient "raisonnables" et "facilement gérables", et a depuis soumis un plan modifié pour approbation officielle.

L'approbation n'étant requise que pour l'exploitation, les travaux de surface à l'usine ont déjà commencé en vue de la pose du béton, prévue pour la fin du mois.

En ce qui concerne l'avenir, la Great Western a déclaré que le suivi du forage à faible profondeur au projet Olympic Gold est une priorité.

Une foreuse à circulation inverse montée sur chenilles est actuellement mobilisée sur le site pour un forage peu profond dans la perspective de la mine OMCO. Suite au premier forage effectué en 2022, on pense maintenant qu'une extension de la mine OMCO a été établie.

Great Western a déclaré que la découverte pourrait potentiellement être étendue en forant des trous en angle à partir de la même position autorisée de la plateforme. Le calendrier de forage dépendra des conditions météorologiques sur le site, ainsi que de la disponibilité de l'équipe.

Autre nouvelle, la société a obtenu un crédit d'impôt de 83 000 GBP en espèces, pour les travaux géologiques effectués entre 2020 et 2021.

"Nous sommes heureux d'avoir commencé les travaux sur le site de l'usine et d'avoir décroché une foreuse pour le forage à faible profondeur sur le prospect de la mine OMCO, une priorité pour la société. Nous souhaitons la bienvenue à SP Angel en tant que courtier conjoint de la société, qui prévoit de visiter nos propriétés à la fin du mois de mars. Avec le produit net du récent placement, aucune dette et un crédit d'impôt reçu, nous sommes bien placés pour faire avancer notre projet de production et nos objectifs d'exploration ce printemps", a déclaré le président Brian Hall.

Les actions de Great Western se négociaient en hausse de 5,5% à 0,087 pence chacune à Londres mardi matin.

