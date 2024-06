Great Western Mining Corp - Explorateur d'or, d'argent et de cuivre axé sur le Nevada - Annonce des résultats positifs des levés de polarisation induite et de résistivité sur son prospect de cuivre de West Huntoon. Trois nouvelles anomalies de chargeabilité ont été identifiées à West Huntoon, deux d'entre elles étant associées à des indicateurs de minéralisation de surface connus et à un haut niveau magnétique. Les deux plus grandes anomalies mesurent toutes deux plus de 1 400 mètres de long, sont ouvertes et augmentent en intensité et en taille vers leur direction ouverte, indique la société. Elle qualifie les résultats de "très encourageants".

Cours actuel de l'action : 0,050 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 38

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.