(Alliance News) - Great Western Mining Corp PLC a déclaré jeudi que sa perte pour 2023 s'est creusée en raison de l'augmentation des coûts administratifs.

L'explorateur d'or, d'argent et de cuivre axé sur le Nevada a déclaré que la perte avant impôts s'est élargie à 989 812 euros en 2023, contre 950 767 euros l'année précédente, les dépenses administratives ayant augmenté de 4,5% à 994 246 euros, contre 951 294 euros.

Great Western Mining n'a pas enregistré de revenus annuels.

Le président Brian Hall a déclaré : "Les progrès réalisés au cours de l'année de référence et des mois suivants ont été très encourageants et nous avons fait de grands pas en avant pour prouver le potentiel de nos concessions. Nous sommes particulièrement enthousiasmés par l'amélioration significative du potentiel en cuivre à West Huntoon, où la perspective d'un porphyre de cuivre commercial majeur sur les concessions de la société offre le type d'augmentation qui devrait être très intéressant pour les investisseurs en ressources minérales et fournir une valeur à long terme pour les actionnaires.

"De même, notre transition prochaine vers une société productrice, une fois que tous les permis seront en place, constituera une étape importante pour la société. L'été s'annonce chargé et nous sommes impatients de vous tenir au courant de l'évolution de la situation alors que nous visons un certain nombre de points d'inflexion de la valeur", a-t-il ajouté.

Les actions de Great Western Mining étaient en baisse de 1,3 % à 0,039 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.