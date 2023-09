La société d'investissement française Tikehau Capital a acheté 25 % de la société italienne d'emballage Brandart, qui fournit des marques de mode, de lunettes, de bijoux et de spiritueux haut de gamme, alors que le secteur investit pour réduire les émissions de carbone et améliorer la durabilité.

Basée près de Milan, Brandart a réalisé un chiffre d'affaires de 215 millions d'euros (231 millions de dollars) en 2022, avec une marge bénéficiaire de 14,8 %, ont indiqué Tikehau et Brandart dans une déclaration commune.

Maurizio Sedgh, fondateur et PDG de Brandart, conservera le contrôle du groupe, Tikehau lui apportant un soutien stratégique pour développer l'entreprise sur de nouveaux marchés.

Pour renforcer ses références écologiques, Brandart utilise des matières premières recyclées et certifiées, et adopte également des stratégies d'éco-conception pour minimiser l'utilisation des matières premières et rendre le transport plus efficace.

Tikehau a investi dans Brandart dans le cadre de sa stratégie de décarbonisation du capital-investissement, un fonds destiné à aider les entreprises à mettre en œuvre des mesures de réduction des émissions de carbone.

Une étude récente du cabinet de conseil Bain a montré qu'au cours de la dernière décennie, les opérations de fusion et d'acquisition dans le secteur du papier et de l'emballage ont été plus de deux fois supérieures à celles de l'industrie manufacturière au sens large, par rapport à la taille du secteur.

En début de semaine, l'entreprise irlandaise Smurfit Kappa a accepté de racheter son rival américain WestRock pour 11 milliards de dollars afin de créer la plus grande entreprise de papier et d'emballage au monde et d'essayer de mieux naviguer dans les économies faibles des deux côtés de l'Atlantique.

Le secteur du papier et de l'emballage a fait l'objet de plus de 2 000 transactions depuis 2007, a indiqué Bain, ajoutant que 84 transactions étaient supérieures à 1 milliard de dollars et 11 supérieures à 5 milliards de dollars.

Bain a déclaré que la fragmentation dans de nombreuses régions continuait d'offrir d'importantes opportunités de fusions-acquisitions dans un secteur qui lutte contre l'inflation des coûts et l'investissement pour soutenir la transition verte. (1 $ = 0,9308 euros) (Reportage de Valentina Za Rédaction de Keith Weir)