Greater Than AB est une société basée en Suède et active dans le domaine de la technologie. Elle développe des solutions et des plates-formes de technologie de l'information (TI) conçues pour améliorer la conduite automobile. Les performances de conduite peuvent être mesurées et comparées indépendamment du modèle de voiture, de la consommation de carburant, du trafic, des conditions météorologiques et du chargement. Le portefeuille de la société comprend : LeanHaulage, une plateforme pour les conducteurs professionnels, qui fournit des conseils individuels et permet de réduire les coûts de carburant et d'améliorer l'efficacité de la conduite ; et Enerfy, une application permettant de vérifier, d'analyser et de comparer l'efficacité de la conduite. La société fournit également son propre matériel, conçu pour être connecté aux systèmes CANbus des camions. Il est équipé d'un modem pour diffuser les données du véhicule via le service général de radiocommunication par paquets (GPRS) vers les serveurs des clients et leur fournir des résultats et des conseils d'amélioration.

Secteur Logiciels