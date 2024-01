(Alliance News) - Greatland Gold PLC a déclaré jeudi que le développement de son projet phare d'or-cuivre Haveiron, dans l'ouest de l'Australie, progressait, avec le soutien supplémentaire de son récent partenaire de coentreprise, Newmont Corp.

Greatland Gold, une société d'exploration et de développement axée sur l'Australie, a déclaré que l'assèchement et la dépressurisation se poursuivent. Six trous de dépressurisation ont été forés dans l'aquifère confiné inférieur, et la collecte de données est en cours afin de déterminer les infrastructures de gestion de l'eau supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour la poursuite du développement de la mine.

Le développement total à Haveiron dépasse maintenant 3 060 mètres, soit environ 80 % de la distance verticale jusqu'au sommet du corps minéralisé. Au 31 décembre, plus de 2 110 mètres avaient été avancés dans la principale rampe d'accès, et il ne restait plus que 80 mètres de développement avant que le forage n'atteigne la base de la couverture permienne et le sommet du corps minéralisé.

Le projet, situé dans la province de Paterson, était à l'origine une coentreprise entre Greatland et Newcrest Mining Ltd. En octobre, Newcrest a été rachetée par Newmont, la plus grande société aurifère du monde. Le projet est désormais une coentreprise entre Greatland et Newmont, dont les intérêts se répartissent à raison de 30 % et 70 % respectivement. La société a déclaré que la participation de Newmont, "major mondial de l'or", renforce sa confiance dans sa capacité à réaliser pleinement le potentiel de Haveiron.

En décembre, les ressources minérales estimées du gisement ont été portées à 8,4 millions d'onces d'équivalent-or et la teneur totale en or à 7,0 millions d'onces. Une minéralisation continue a également été confirmée entre la brèche orientale et la brèche principale de Haveiron.

Shaun Day, directeur général de Greatland, a commenté la mise à jour du projet : "Le trimestre de décembre 2023 a été une autre période occupée et productive pour Greatland. La mise à jour de l'estimation des ressources minérales est un fait particulièrement marquant, qui démontre une fois de plus la qualité et l'ampleur de Havieron. En outre, des travaux importants ont été réalisés pour optimiser et sauvegarder le développement à travers l'aquifère confiné inférieur, ce qui constitue une étape clé et un événement de réduction des risques dans le développement de la déclivité souterraine."

Les actions de Greatland Gold étaient en baisse de 0,7 % à 7,59 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

