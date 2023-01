Greatland Gold célèbre les progrès réalisés sur le terrain à Havieron

(Alliance News) - Greatland Gold PLC a déclaré mercredi que l'amélioration des conditions du sol à Havieron a permis d'atteindre des taux d'avancement record, alors qu'elle a signalé des extensions à teneur plus élevée sur l'actif.

Greatland Gold est une société de développement et d'exploration minière basée à Londres, qui se concentre principalement sur l'exploitation de métaux précieux et de base en Australie occidentale et en Tasmanie. Le gisement d'or-cuivre Havieron, situé à Paterson, est le projet phare de la société.

Au 18 janvier, le développement du déclin du gisement s'est accéléré, avec 1 519 mètres avancés. Greatland a ajouté que l'amélioration des conditions du sol et le passage au forage et au dynamitage ont considérablement accéléré le développement.

Le forage a également continué à définir un matériau à haute teneur dans les intercepts de la brèche orientale et de la brèche septentrionale.

À Eastern Breccia, les résultats notables comprennent 42,0 mètres à 2,4 grammes par tonne d'or et 0,4 % de cuivre sur 1 542 mètres.

À Northern Breccia, les résultats comprennent 137 mètres à 1,0 gramme par tonne d'or et 0,1 % de cuivre sur 1 110 mètres.

En 2023, la campagne de forage se concentrera sur les cibles de croissance et le remplissage continu des ressources pour la zone inférieure South East Crescent.

Greatland a déclaré qu'elle continuerait à tester les cibles géophysiques, tout en accélérant les activités de forage après la saison humide. Trois appareils de forage devraient être sur place en février 2023.

"Des progrès considérables ont été réalisés dans l'avancement du déclin au cours des derniers mois. L'amélioration des conditions du sol a permis des taux d'avancement record", a déclaré le directeur général Shaun Day.

"Les résultats du programme de forage de croissance vers la fin de 2022 ont continué à identifier des extensions à plus haute teneur de la minéralisation dans la brèche nord et la brèche est. Le succès du programme de forage soutient l'attente pour Havieron de livrer une estimation de ressources minérales étendue."

Les actions de Greatland Gold se négociaient en baisse de 2,8 % à 7,97 pence chacune à Londres mercredi matin.

