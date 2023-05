Greatland Gold confirme que l'inscription à la cote de l'ASX demeure en bonne voie

Greatland Gold PLC - société de développement et d'exploration basée à Londres, spécialisée dans les gisements d'or et de cuivre à un niveau en Australie - prend note de l'article publié aujourd'hui dans la colonne Street Talk de The Australian Financial Review, intitulé " Greatland ramps up listing preparations, BofA nabs role " (Greatland accélère les préparatifs en vue de l'inscription à la cote, BofA joue un rôle). Confirme que, conformément à l'annonce du 2 mai, la société continue de faire avancer les préparatifs en vue d'une cotation croisée à l'ASX et que celle-ci devrait avoir lieu au cours du trimestre de septembre 2023. Elle indique que les préparatifs en vue de la cotation à l'ASX se poursuivent comme prévu. Elle indique qu'aucune décision n'a été prise quant à la réalisation d'une levée de fonds et qu'elle n'a pas officiellement mandaté de banques d'investissement dans le cadre de la cotation.

Cours actuel de l'action : 7,53 pence, en baisse de 10 % à Londres mardi

Evolution sur 12 mois : -35%.

