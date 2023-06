Greatland Gold plc est une société de développement et d'exploration minière basée au Royaume-Uni, qui se concentre sur les métaux précieux et les métaux de base. Les principales activités de la société consistent à développer le projet d'or-cuivre Havieron (Havieron) et à explorer et évaluer des concessions minières en Australie. Le projet Havieron est un projet d'or-cuivre situé à environ 45 kilomètres de la mine Telfer de Newcrest et est en cours de développement en joint venture avec Newcrest Mining. Ses projets comprennent également le projet Ernest Giles, le projet Panorama et le projet Bromus. Le projet Ernest Giles est situé dans le centre de l'Australie occidentale. Le projet Panorama est situé dans la région de Pilbara en Australie occidentale. Le projet Bromus est situé à plus de 25 kilomètres au sud-ouest de Norseman, dans le sud de la région de Yilgarn, en Australie occidentale. Ses autres projets comprennent le projet Scallywag, le projet Rudall et le projet Canning.

Secteur Sociétés minières intégrées