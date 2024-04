(Alliance News) - Greatland Gold PLC a célébré mardi des progrès "significatifs" au cours du trimestre de mars, le développement total à Havieron dépassant 3 060 mètres.

Greatland Gold est une société de développement et d'exploration minière basée à Londres, qui se concentre principalement sur l'exploitation de métaux précieux et de base en Australie occidentale et en Tasmanie. Le gisement d'or-cuivre de Havieron, situé à Paterson, est le projet phare de la société.

Le développement total du projet comprend plus de 2 110 mètres d'avancement dans la principale rampe d'accès. Il ne reste que 80 mètres verticaux à développer avant que la rampe n'atteigne la base de la couverture permienne et le sommet du corps minéralisé de Havieron.

Un certain nombre d'activités de construction ont été achevées au cours du trimestre, notamment l'installation de la colonne montante et la fabrication de pompes et d'échelles pour la durée de vie de la mine.

"Les débits mesurés se situent dans la partie inférieure de la fourchette précédemment prévue et les besoins en infrastructures de gestion de l'eau ont été confirmés. Cela réduit considérablement les risques liés à l'exploitation de l'aquifère", a déclaré le directeur général Shaun Day.

Mardi également, Greatland Gold a affirmé que Newmont Corp considère sa participation dans Havieron et sa propriété de Telfer comme des actifs non essentiels dont elle a l'intention de se défaire.

L'entreprise américaine d'extraction d'or Newmont a acquis l'entreprise australienne Newcrest Mining Ltd au cours du trimestre de décembre et, ce faisant, a pris possession d'une participation de 70 % dans la coentreprise Havieron et de 100 % des activités minières de Telfer.

"Dans l'ensemble, nous sommes convaincus qu'il existe actuellement une valeur d'option significative dans Greatland, la participation de 70 % de Newmont dans Havieron étant considérée comme non essentielle et notre dernier droit de refus existant sur toute vente. Si l'occasion de consolider la propriété de Havieron se présentait, nous nous attacherions à obtenir un résultat positif pour nos actionnaires actuels, en vue de créer un actif australien de classe mondiale dans le secteur de l'or et du cuivre", a déclaré Shaun Day.

Les actions de Greatland Gold s'échangeaient 8,3% plus haut à 6,06 pence chacune à Londres mardi matin.

