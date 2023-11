Greatland Gold PLC - société d'exploration et de développement axée sur l'Australie occidentale - déclare que la première phase de la campagne de forage à Paterson South, en Australie occidentale, est terminée. En vertu d'un accord d'amodiation et de coentreprise annoncé en mai, Greatland Gold a droit à une participation de 75 % dans le projet Paterson South, détenu à 100 % par Rio Tinto Exploration Pty Ltd. La société indique que le forage a " testé efficacement " la source magnétique des cibles Stingray et Decka, les résultats d'analyse montrant des teneurs en or et en cuivre " modérément anormales " dans divers intervalles.

Le directeur général Shaun Days déclare : " Nous sommes satisfaits des résultats de notre premier programme de forage à Budjidowns, dans le cadre du projet Paterson Sud, où deux cibles prioritaires ont été testées avec succès. Le programme a identifié la présence d'anomalies en or et en cuivre ainsi que d'éléments pathfinder, ce qui est encourageant et instructif.

"Le début rapide des travaux de forage à la suite de l'exécution de la coentreprise avec Rio Tinto Exploration témoigne de l'engagement de Greatland et de sa capacité à explorer de façon efficace et sécuritaire la région de Paterson, ce que nous poursuivrons dans l'ensemble de notre portefeuille d'exploration élargi de la province de Paterson."

