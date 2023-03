La perte provisoire de Greatland Gold s'accroît en raison de l'augmentation des dépenses liées aux actions.

(Alliance News) - Greatland Gold PLC a annoncé lundi une perte intérimaire élargie, en raison d'une forte augmentation des dépenses liées aux paiements fondés sur des actions.

Pour les six mois qui se sont terminés le 31 décembre, la société de développement et d'exploration basée à Londres, qui se spécialise dans les gisements d'or et de cuivre à un seul niveau en Australie, a vu sa perte avant impôts se creuser pour atteindre 13,3 millions de GBP, contre 3,6 millions de GBP un an plus tôt.

Greatland a comptabilisé une charge de paiement à base d'actions de 9,2 millions GBP au cours de la période, soit une forte augmentation par rapport aux 39 000 GBP seulement de l'année précédente. Les dépenses d'exploration et d'évaluation ont légèrement diminué, passant de 1,8 million GBP à 1,7 million GBP.

Les activités d'exploitation et d'investissement ont entraîné des sorties nettes de fonds de 10,6 millions GBP. Au 31 décembre, la société disposait d'un actif net à court terme de 58,2 millions GBP, avec des liquidités de 59,8 millions GBP.

Greatland Gold a déclaré qu'elle estime que la société dispose de ressources suffisantes pour poursuivre ses activités dans un avenir prévisible en raison de sa position de trésorerie positive.

La société a également déclaré qu'elle financera par emprunt sa part du développement de Havieron, un gisement d'or et de cuivre à haute teneur en Australie occidentale, après avoir exécuté une lettre d'engagement de dette de 130 millions GBP.

La société n'a pas déclaré de dividende pour le semestre, inchangé par rapport à l'année précédente.

Les actions de Greatland Gold étaient en baisse de 2,7 % à 7,49 pence lundi après-midi à Londres.

