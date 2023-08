GREATTOWN HOLDINGS LTD. est principalement engagée dans le développement, l'exploitation et la distribution de biens immobiliers. La société fournit principalement des immeubles résidentiels, des magasins de détail, des centres commerciaux, des hôtels, des bâtiments commerciaux, des immeubles de bureaux et des parkings, entre autres. Elle s'occupe également du remembrement des terres. La société exerce principalement ses activités à Fuzhou, dans la province du Fujian, en Chine.

Secteur Développement et opérations immobilières