Greaves Cotton Limited est une société d'ingénierie diversifiée, multi-produits et multi-sites. La société est engagée dans la fabrication de solutions de groupes motopropulseurs propres pour les moteurs à gaz naturel comprimé (GNC), à essence et diesel ; les groupes électrogènes (gensets) ; les équipements agricoles ; l'e-mobilité ; les pièces de rechange et les services après-vente. Elle opère à travers trois segments : Moteurs, Mobilité électrique et Autres. Son segment Moteurs comprend les applications des moteurs dans les équipements agricoles, les groupes électrogènes et les pièces de rechange. Son segment Mobilité électrique comprend la fabrication et le commerce de véhicules électriques et de leurs pièces détachées. Son segment Autres comprend les produits commercialisés sur les marchés internationaux, Greaves Care et les activités de pièces détachées du marché secondaire. Son offre de produits pour les deux et trois roues électriques comprend Ampere Primus, Ampere NXG, Ampere NXU, Greaves ELP, Greaves ELC et Greaves Aero Vision. Elle exploite plus de 400 grands centres de vente au détail Greaves et 6300 points de vente de pièces détachées plus petits dans tout le pays.