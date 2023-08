Support.com, Inc. est un fournisseur de solutions de support client et technique. Le modÃ?le de homesourcing de la société permet de confier le travail externalisé à des personnes travaillant depuis leur domicile. Il a été spécifiquement conçu pour le travail à distance, avec une attention particuliÃ?re à la sécurité, au recrutement, à la formation, à la livraison et à l'engagement des employés. Elle fournit un support client externalisé et des plateformes technologiques basées sur le cloud à des entreprises de plusieurs secteurs verticaux. Elle sert des clients dans des secteurs verticaux tels que les médias et la communication, les soins de santé, le commerce de détail et la technologie avec des programmes omnicanaux qui incluent la voix, le chat et le libre-service. Elle propose des programmes d'assistance technique à ses entreprises clientes qui sont vendus aux clients finaux. Son logiciel SUPERAntiSpyware est un produit logiciel de protection et de suppression des logiciels malveillants disponible pour le système d'exploitation Windows sur les ordinateurs personnels et les tablettes. Le logiciel fait l'objet d'une licence annuelle et est vendu directement aux consommateurs et aux entreprises, ou par l'intermédiaire de revendeurs.

