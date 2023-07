Green Battery Minerals Inc. est une société canadienne en phase d'exploration. Les principales activités commerciales de la société comprennent l'exploration et le développement de propriétés de ressources naturelles. Les projets de la société comprennent le projet de graphite Berkwook, le projet Cobalt Ford et la propriété Stallion Gold. Le projet de graphite Berkwood est situé dans la juridiction du Québec, dans la municipalité régionale de comté de Manicouagan, à trois heures de route de la ville de Baie-Comeau. La propriété Cobalt Ford se trouve dans la région de la Côte-Nord de la province de Québec sur la feuille SNRC 22K15 et on y accède en conduisant vers le nord sur environ 180 kilomètres (km) depuis Baie-Comeau. La propriété Stallion couvre environ 30 kilomètres carrés et se trouve sur une tendance régionale avec plusieurs anciennes mines en production, comme Baker, Shasta et la mine Kemess. La société se concentre sur la production de matériaux d'anode destinés à être utilisés dans les batteries de véhicules électriques et de stockage d'énergie renouvelable.

Secteur Sociétés minières intégrées