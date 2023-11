Green Cross Health Limited est un fournisseur de services de soins de santé primaires. La société apporte soutien, soins et conseils à ses communautés par l'intermédiaire de ses pharmacies, de ses centres médicaux et de ses services de santé communautaire. La société exerce ses activités dans deux secteurs : les services pharmaceutiques et les services médicaux. Le secteur des services pharmaceutiques fournit des services de détail et d'officine, tandis que le secteur des services médicaux fournit des services de soins infirmiers et de soins d'urgence. La société propose des services de pharmacie par le biais de magasins consolidés, de participations mises en équivalence et de magasins franchisés. Le secteur des services médicaux comprend les centres médicaux détenus à part entière et mis en équivalence, les services de soutien fournis à ces centres médicaux, ainsi que les centres médicaux. Le réseau médical de la société fournit des services de médecine générale dans toute la Nouvelle-Zélande avec plus de 61 centres médicaux.

