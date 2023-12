Green Giant Inc, anciennement China HGS Real Estate Inc, est une société régionale de développement immobilier basée en Chine. La société est engagée dans le développement immobilier, principalement dans la construction et la vente d'appartements résidentiels, de parkings et de propriétés commerciales. La société se concentre sur le développement d'immeubles résidentiels de grande et de petite taille et de complexes d'appartements à bâtiments multiples dans les villes et les comtés chinois de niveau 3 et 4 dont la population augmente rapidement en raison de l'urbanisation croissante. La société propose des logements abordables dotés d'un design récent et moderne afin de répondre aux besoins de plusieurs groupes d'acheteurs. L'activité de développement de la société couvre une gamme de services, y compris l'acquisition de terrains, la planification de projets, la gestion de la conception, la gestion de la construction, les ventes et le marketing, et la gestion de la propriété.

Secteur Développement et opérations immobilières