(Alliance News) - Green Oleo Spa a annoncé mardi que l'assemblée des actionnaires a approuvé les états financiers pour l'exercice 2023 et a également élargi le conseil d'administration, fixant le nombre de membres à cinq et nommant Raffaella Bianchessi, qui agit en tant que directeur financier et directeur des relations avec les investisseurs de la société, et Barbara Ricciardi.

Le mandat des nouveaux administrateurs expirera en même temps que celui des administrateurs actuels et, par conséquent, à la date d'approbation des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2025.

La société a également annoncé que l'assemblée des actionnaires a approuvé le lancement d'un nouveau plan de rachat d'actions pour une valeur maximale de 800 000 euros.

Green Oleo est stable à 0,95 EUR par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.