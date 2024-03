Green Oleo SpA est une société basée en Italie dont l'activité principale est la fabrication de produits chimiques organiques. L'entreprise est un producteur européen de produits oléochimiques fins fabriqués à partir de sources renouvelables, notamment grâce à l'utilisation de matières premières locales bénéficiant d'une chaîne d'approvisionnement courte. En outre, l'entreprise propose une large gamme d'acides gras et de glycérine. Les processus de production de l'entreprise consistent en une série de procédures telles que le fractionnement, la distillation, la séparation, le fractionnement, l'hydrogénation et l'estérification. Les principaux clients sont des entreprises industrielles opérant dans les domaines des détergents, des élastomères, des bougies, des peintures, du caoutchouc et des pneus, de la lubrification, des soins personnels et des cosmétiques.

Secteur Chimie diversifiée