Les ventes trimestrielles de cannabis de Green Thumb font planer le New Jersey

En avril, le New Jersey a accordé des licences pour la vente d'herbe à usage récréatif aux opérateurs de cannabis médical existants, dont Green Thumb. L'État est en passe de devenir l'un des plus grands marchés du cannabis à usage adulte de la côte Est.

Dix-huit autres États américains autorisent désormais la vente de cannabis à des fins récréatives.

Green Thumb, qui exploite des dispensaires à Paterson et Bloomfield dans le New Jersey, a déclaré que les nouvelles ouvertures de magasins et les fortes ventes à usage adulte de l'État ont permis à la société d'afficher un revenu de 254,3 millions de dollars au cours du trimestre terminé en juin, comparativement à 221,9 millions de dollars un an plus tôt.

"Le New Jersey est le plus grand gagnant du trimestre et nous estimons que le marché va croître de l'ordre de 2 milliards de dollars, soit environ sept fois sa taille actuelle", a déclaré à Reuters Ben Kovler, directeur général de Green Thumb.

"Plus tard dans l'année, le Connecticut et le Rhode Island commenceront à vendre des produits à usage adulte et nous sommes bien positionnés sur ces deux marchés", a-t-il ajouté.

Green Thumb, l'un des trois premiers producteurs américains de mauvaises herbes en valeur de marché, a déclaré que le trimestre a vu une augmentation du trafic dans ses 77 magasins de détail en exploitation.

Le bénéfice opérationnel de base ajusté de la société a augmenté de 17 % pour atteindre 78,7 millions de dollars au cours du trimestre par rapport au premier trimestre.

"Actuellement, l'industrie légale (du cannabis) est de l'ordre de 25 milliards de dollars et le marché devrait être au moins trois fois plus important qu'aujourd'hui, la majeure partie de cette croissance devant provenir des nouveaux États", a fait remarquer M. Kovler.

Le bénéfice net attribuable à la société a atteint 24,4 millions de dollars au cours des trois mois terminés le 30 juin, contre 22,1 millions de dollars un an plus tôt.