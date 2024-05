Green Thumb Industries Inc. est une entreprise de biens de consommation emballés à base de cannabis. Il s'agit d'un détaillant qui promeut le bien-être grâce au pouvoir du cannabis tout en rendant service aux communautés qu'il dessert. L'entreprise a deux secteurs d'activité : la vente au détail et les biens de consommation emballés : La vente au détail et les biens de consommation emballés. La société possède, fabrique et distribue un portefeuille de marques de biens de consommation conditionnés à base de cannabis, dont &Shine, Beboe, Dogwalkers, Doctor Solomons, Good Green, incredibles et RYTHM, à des magasins de détail tiers à travers les États-Unis, ainsi qu'à ses propres magasins de détail. Elle possède et exploite également des magasins de vente au détail de cannabis, dont une chaîne nationale appelée RISE Dispensaries, ainsi que des magasins de vente au détail opérant sous d'autres noms. Ses magasins de détail vendent une combinaison de ses produits et de produits de tiers. L'entreprise est présente sur 14 marchés américains, dont la Californie, le Connecticut, la Floride, l'Illinois, le Maryland, le Massachusetts, le Minnesota, le Nevada, le New Jersey, New York, l'Ohio, la Pennsylvanie, le Rhode Island et la Virginie.

Secteur Pharmacies