Green Thumb Industries Inc. est une société de biens de consommation emballés de cannabis. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Consumer Packaged Goods et Retail. Le secteur des biens de consommation emballés est engagé dans la culture, la production et la vente de produits de cannabis aux magasins de détail. Le secteur de la vente au détail s'occupe de la vente au détail de cannabis aux patients et aux consommateurs. La société possède, fabrique et distribue un portefeuille de marques de biens de consommation emballés, dont Beboe, Dogwalkers, Doctor Solomon's, Good Green, incredibles et RYTHM, à des magasins de détail tiers à travers les États-Unis ainsi qu'à des magasins de détail appartenant à la société. Son portefeuille de biens de consommation emballés se compose d'unités de stockage (SKU) dans toute une série de catégories de produits de cannabis, y compris les fleurs, les pré-rouleaux, les concentrés, les vapes, les capsules, les teintures, les edibles, les produits topiques et autres produits liés au cannabis. La société possède et exploite également des magasins de vente au détail de cannabis, dont une chaîne nationale nommée Rise.

