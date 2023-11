Greenbriar Capital Corp. (Greenbriar) est un promoteur de logements durables d'entrée de gamme, d'énergies renouvelables, de technologies vertes et de projets d'investissement durable. La société est principalement impliquée dans l'acquisition et le développement de parcs éoliens et solaires aux États-Unis et de projets d'énergie renouvelable au Canada. Elle se concentre sur ses trois projets principaux : le projet Sage Ranch, la ferme solaire de Montalva et le projet solaire de l'Alberta. Le projet Sage Ranch est une communauté résidentielle durable d'entrée de gamme de 1000 unités située en Californie. Il s'agit d'une communauté résidentielle durable de Greenbriar, un site de 138 acres situé entre les artères parallèles de Valley Boulevard et Pinon Street, près du centre-ville de Tehachapi. Le projet solaire Montalva est une installation solaire photovoltaïque (PV) de 320 MW en courant continu et de 160 MW en courant alternatif, située dans les municipalités de Guanica et de Lajas, à Porto Rico. Le projet solaire de l'Alberta est un portefeuille de projets totalisant 400 mégawatts (MW) en Alberta, au Canada.

