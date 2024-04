Greenbrook TMS Inc. est un fournisseur de thérapie par stimulation magnétique transcrânienne (SMT) et de thérapie Spravato (eskétamine en spray nasal) aux États-Unis pour le traitement des troubles dépressifs et d'autres troubles mentaux. La thérapie par SMT fournit une stimulation électromagnétique locale à des régions spécifiques du cerveau connues pour être directement associées à la régulation de l'humeur. Spravato est proposé pour traiter les adultes souffrant de dépression résistante au traitement et les symptômes dépressifs chez les adultes souffrant de TDM avec des pensées ou des actions suicidaires. La société exploite un réseau de centres de services de santé mentale ambulatoires spécialisés dans le traitement à travers les États-Unis. Elle propose des centres de traitement dans des lieux pratiques pour faciliter l'accès aux patients et aux cliniciens. La société possède et exploite 133 centres de traitement dans les Commonwealths du Massachusetts, de Virginie et de Pennsylvanie, ainsi que dans les États du Maryland, de Caroline du Nord, du Missouri, de l'Illinois, de l'Ohio, du Texas, du Connecticut, de la Floride et de la Caroline du Sud.

Secteur Installations et services en soins de santé