Axpo boucle la cession de parcs éoliens français

Zurich (awp) - Le groupe Axpo a mis le point final à son désengagement de quatre parcs éoliens en France, au profit de la société d'investissement Greencoat Renewables.

Le prix de vente atteint une somme élevée à deux chiffres en millions en euros, indique l'énergéticien argovien vendredi dans un communiqué. La vente avait été annoncée en mai dernier.

La transaction comprend les installations de Genonville (20,3 MW), Grande Pièce (19,8 MW), Arcy-Précy (16,0 MW) et Butte de Menonville (9,4 MW), soit une puissance installée de 65,5 mégawatts (MW). Les parcs ont été développés et exploités par la filiale d'Axpo, Volkswind, entre 2017 et 2022.

