Greencoat UK Wind PLC - Investit dans des parcs éoliens au Royaume-Uni - Laurence Fumagall a l'intention de quitter son poste de codirecteur de l'équipe de gestion des investissements de Schroders Greencoat LLP le 1er mars. Selon lui

que Matt Ridley, actuel responsable des marchés privés chez Schroders Greencoat, remplacera Laurence Fumagall. Président

Lucinda Riches déclare : "En tant que conseil d'administration, nous avons travaillé en étroite collaboration avec Matt au cours des deux dernières années et nous sommes ravis qu'il nous rejoigne en tant que co-responsable de l'équipe de gestion des investissements aux côtés de Stephen. Matt apporte à ce poste un large éventail d'expériences et de compétences techniques, et nous nous réjouissons de travailler encore plus étroitement avec lui."

Cours actuel de l'action : 145,26 pence, en hausse de 0,2%.

Variation sur 12 mois : en baisse de 5,1

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.