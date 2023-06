Greencoat UK Wind finalise l'acquisition du parc éolien de Dalquhandy

Données financières GBP USD EUR CA 2023 780 M 968 M 906 M Résultat net 2023 445 M 553 M 517 M Dette nette 2023 1 013 M 1 257 M 1 176 M PER 2023 7,72x Rendement 2023 5,90% Capitalisation 3 443 M 4 274 M 3 999 M VE / CA 2023 5,71x VE / CA 2024 7,85x Nbr Employés - Flottant 99,4% Graphique GREENCOAT UK WIND PLC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique GREENCOAT UK WIND PLC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Dernier Cours de Clôture 148,50 GBX Objectif de cours Moyen 187,25 GBX Ecart / Objectif Moyen 26,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Lucinda Jane Riches Chairman Laurence Jon Fumagalli Investment Manager Martin Patrick McAdam Independent Non-Executive Director Nicholas Paul Winser Senior Independent Director Caoimhe Mary Giblin Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) GREENCOAT UK WIND PLC -2.30% 4 274 INTERNATIONAL BIOTECHNOLOGY TRUST PLC -4.25% 339 GLOBAL DATA CENTRE GROUP 47.75% 63