Greencoat UK Wind PLC est un fonds d'infrastructure renouvelable qui investit dans des parcs éoliens au Royaume-Uni. L'objectif de la société est de fournir aux investisseurs un dividende annuel qui augmente en fonction de l'inflation de l'indice des prix de détail (RPI) tout en préservant la valeur en capital de son portefeuille d'investissement à long terme sur une base réelle grâce au réinvestissement des flux de trésorerie excédentaires. La société investit dans des parcs éoliens au Royaume-Uni, principalement d'une capacité supérieure à 10 mégawatts (MW), et maintient une exposition équilibrée aux prix de l'électricité. Le portefeuille de la société comprend des participations dans environ 45 parcs éoliens en exploitation d'une capacité totale de 1 610 MW. Le portefeuille de la société comprend Andershaw, Bin Mountain, Braes of Doune, Carcant, Church Hill, Crighshane, Deeping St Nicholas, Douglas West, Drone Hill et plusieurs autres. Le gestionnaire d'investissement de la société est Schroders Greencoat LLP.