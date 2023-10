Greencore Group plc est un fabricant irlandais de plats cuisinés. Les segments de la société comprennent Convenience Foods UK et Ireland. La société fournit une gamme d'aliments réfrigérés, congelés et à température ambiante à certains clients du secteur de la vente au détail et de la restauration au Royaume-Uni. Elle propose des catégories d'aliments prêts à l'emploi au Royaume-Uni, notamment des sandwiches, des salades, des sushis, des snacks réfrigérés, des plats préparés réfrigérés, des soupes et des sauces réfrigérées, des quiches réfrigérées, des sauces et des cornichons à température ambiante et des Yorkshire Puddings surgelés, ainsi qu'une activité irlandaise de négoce d'ingrédients. Elle approvisionne tous les supermarchés du Royaume-Uni. Elle approvisionne également les magasins de proximité et de voyage, les discounters, les cafés, les services de restauration et d'autres détaillants. Elle fabrique environ 795 millions de sandwiches et autres produits à emporter, 127 millions de plats préparés réfrigérés, 249 millions de bouteilles de sauces de cuisson, de cornichons et de condiments et 47 millions de soupes et de sauces réfrigérées. Elle possède plus de 16 centres de production et 18 centres de distribution au Royaume-Uni.

Secteur Transformation des aliments