Greencore : hausse du chiffre d'affaires et début des rachats d'actions

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce mardi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

DWF Group PLC, en hausse de 3,2% à 64,00 pence, fourchette de 12 mois 61,00p-110,00p. L'entreprise juridique qui opère en Amérique du Nord prévoit de réaliser un chiffre d'affaires d'environ 380 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 30 avril, ce qui correspond à une croissance de plus de 8 %. Pour l'avenir, elle se dit très confiante dans ses prévisions à moyen terme, étayées par son programme de réduction des coûts. Ce programme devrait désormais permettre de réduire les coûts de plus de 15 millions de livres sterling d'ici la fin de l'exercice 2024, contre les 10 à 12 millions de livres sterling annoncés en décembre 2022. Nigel Knowles, directeur général, déclare : "Nos résultats continuent de montrer la solidité de notre entreprise, même dans un environnement difficile. Nous avons enregistré une forte croissance du chiffre d'affaires et une croissance organique sous-jacente, et les premiers bénéfices de notre programme de contrôle des coûts se font également sentir."

Greencore Group PLC, en hausse de 3,8% à 78,70 pence, fourchette de 12 mois 60,15 pence-121,90 pence. Le fabricant d'aliments prêts à l'emploi annonce un chiffre d'affaires de 925,8 millions de livres sterling pour le semestre clos le 31 mars, en hausse par rapport aux 770,8 millions de livres sterling de l'année précédente. Cependant, il passe d'un bénéfice avant impôts de 1,0 million de livres sterling à une perte avant impôts de 6,2 millions de livres sterling. Greencore indique qu'elle a également lancé un programme de rachat d'actions de 10 millions de livres sterling. Pour l'avenir, Greencore prévoit des résultats annuels conformes aux attentes actuelles du marché. "Nous sommes heureux de lancer aujourd'hui notre troisième programme de rachat d'actions depuis mai 2022, dans le cadre de notre engagement plus large de restituer 50 millions de livres sterling aux actionnaires d'ici mai 2024. Grâce à notre bilan solide et à l'optimisme continu autour de nos perspectives commerciales, nous conservons la flexibilité permanente de restituer de la valeur sous forme de rachat, de dividendes ou des deux, et nous continuerons à évaluer notre politique de restitution du capital en temps utile pour les résultats de fin d'année ", a déclaré le PDG Dalton Philips.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Pod Point Group Holdings PLC, en baisse de 6,2% à 70,01 pence, fourchette de 12 mois 46 pence-223 pence. Le fournisseur d'équipements et de systèmes pour la recharge des véhicules électriques abandonne quelques gains, après un bon début en 2023. Depuis le début de l'année, l'action est en hausse de 9,4%, mais au cours des 12 derniers mois, les actions ont baissé de 65%.

