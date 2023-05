Greencore passe à une perte intermédiaire en raison de l'augmentation des coûts et de la reprise du rachat d'actions

(Alliance News) - Greencore Group PLC a annoncé mardi une perte intermédiaire en dépit d'un chiffre d'affaires en hausse de 20 % et a lancé son troisième programme de rachat d'actions depuis le mois de mai de l'année dernière.

Le fabricant de plats cuisinés basé à Dublin a déclaré que le chiffre d'affaires pour les 26 semaines se terminant le 31 mars était en hausse de 20% à 925,8 millions de livres sterling, contre 770,8 millions de livres sterling l'année précédente.

Greencore a déclaré que la croissance globale du volume des produits fabriqués, y compris les nouvelles entreprises, a contribué à hauteur de 5,0 % à cette croissance au cours de la période.

En particulier, le chiffre d'affaires des aliments à emporter a augmenté de 16 %, et le chiffre d'affaires des autres catégories de produits prêts à l'emploi a augmenté de 29 %.

Toutefois, le groupe a enregistré une perte avant impôts de 6,2 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 10 millions de livres sterling, le bénéfice d'exploitation du groupe ayant chuté de 50 %, à 3,6 millions de livres sterling, contre 7,2 millions de livres sterling l'année précédente.

Les coûts financiers sont passés de 6,2 millions de livres sterling à 10,2 millions de livres sterling.

Le directeur général, Dalton Philips, a déclaré : "Nous sommes heureux d'avoir enregistré une forte croissance du chiffre d'affaires au cours du premier semestre de l'année, plus calme sur le plan saisonnier, et cela démontre clairement la résilience continue de Greencore dans un environnement de consommation difficile. Bien que la dynamique du chiffre d'affaires soit en grande partie due à la reprise de l'inflation, il est encourageant d'avoir obtenu une bonne croissance des volumes fabriqués, ce qui témoigne de la demande structurelle persistante pour les catégories dans lesquelles nous opérons".

En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré qu'elle était bien placée pour "atténuer la majeure partie de l'inflation des produits de base attendue en cours d'année ainsi que le retard dans la reprise par rapport au premier semestre, et qu'elle progressait bien à cet égard". Elle s'attend à ce que les résultats annuels soient conformes aux attentes actuelles du marché.

En outre, Greencore a également l'intention de relancer un programme de rachat d'actions de 50 millions de livres sterling lancé en mai de l'année dernière. À ce jour, il a remboursé 25 millions de livres sterling en capital.

L'entreprise a déclaré avoir conclu des accords non discrétionnaires avec Goodbody Stockbrokers UC pour racheter des actions jusqu'à concurrence de 10 millions de livres sterling. Greencore a indiqué que le rachat commencerait mardi et se terminerait au plus tard le 29 septembre.

Les actions étaient en hausse de 4,5 % à 79,20 pence chacune mardi matin à Londres.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.