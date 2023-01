"C'est un marché difficile et volatile, et l'entreprise a démarré l'année plus lentement que prévu", a déclaré le directeur général Dalton Philips.

Greencore a déclaré que si l'inflation s'est atténuée pour certaines matières premières et certains emballages, les coûts de la main-d'œuvre et de l'énergie ont continué à peser sur les bénéfices.

Le groupe a déclaré qu'il se concentrait sur le recouvrement des coûts auprès des clients.