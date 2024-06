(Alliance News) - Une troisième entreprise du Royaume-Uni a rappelé un produit par "mesure de précaution" en raison d'une possible contamination à l'E. coli.

L'Agence des normes alimentaires a déclaré que le fabricant THIS ! a émis un avis de rappel aux clients concernant son wrap végétalien au poulet et au bacon, qui est vendu uniquement chez WH Smith PLC.

L'agence a déclaré que toute personne ayant acheté le produit jusqu'au mardi 18 juin inclus ne devait pas le consommer et devait le retourner au magasin pour obtenir un remboursement complet.

Cette décision intervient quelques jours après que les fabricants Greencore Group PLC et Samworth Brothers Manton Wood ont rappelé une série de sandwichs, de wraps et de salades vendus dans les principaux supermarchés britanniques en raison d'un lien potentiel avec une épidémie d'E.coli qui a conduit des personnes à l'hôpital dans tout le Royaume-Uni.

Les produits rappelés par Greencore comprennent des sandwiches, des wraps et des salades vendus chez J Sainsbury PLC, Asda, Aldi, Morrisons, Co-op et la chaîne de pharmacies Boots.

Samworth Brothers Manton Wood rappelle divers sandwichs et wraps Tesco et One Stop.

Darren Whitby, responsable des incidents à la Food Standards Agency, a déclaré : "Les fabricants de sandwichs prennent des précautions : "Les fabricants de sandwichs prennent des mesures de précaution en rappelant divers sandwichs, wraps et salades en réponse aux conclusions des enquêtes menées par la Food Standards Agency, la Food Standards Scotland et la UK Health Security Agency, qui s'efforcent d'identifier la cause d'une épidémie actuelle causée par la bactérie E.coli productrice de shiga-toxine".

Le groupe Greencore a déclaré dans un communiqué : "Par mesure de précaution, nous avons volontairement rappelé un certain nombre de sandwichs et de wraps en raison d'un risque potentiel pour la sécurité alimentaire.

"Greencore adhère aux normes les plus strictes en matière de sécurité alimentaire et nous travaillons en étroite collaboration avec la Food Standards Agency et nos fournisseurs afin de mieux comprendre la source possible de tout problème potentiel.

Un porte-parole de Samworth Brothers Manton Wood a déclaré : "La Food Standards Agency a informé le fournisseur d'un ingrédient de salade que nous utilisons dans un petit nombre de produits qu'il devait procéder au retrait et au rappel du produit.

"Entre-temps, des enquêtes sur la chaîne alimentaire sont en cours et n'ont pas encore abouti à des conclusions.

"Un petit nombre de lignes de sandwichs et de wraps fabriqués sur notre site de Manton Wood sont rappelés par mesure de précaution afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs. Aucun autre produit de Manton Wood n'est concerné".

Les E. coli sont un groupe diversifié de bactéries qui sont normalement inoffensives et vivent dans les intestins des humains et des animaux.

Toutefois, certaines souches, comme la Stec, peuvent rendre les gens très malades.

Au 11 juin, le nombre de cas associés à l'épidémie de Stec s'élevait à 211, soit 98 de plus que lors d'une précédente mise à jour de l'UKHSA le 6 juin.

D'après les informations fournies par les 160 cas recensés à ce jour, 42 % d'entre eux ont été admis à l'hôpital.

Trish Mannes, directrice des incidents à l'UKHSA, a déclaré : "Nous tenons à remercier tous les cas qui ont fourni des informations qui nous ont permis, grâce à l'analyse épidémiologique des données des questionnaires et aux enquêtes sur la traçabilité des aliments, d'identifier le produit alimentaire susceptible d'être à l'origine de cette épidémie.

Au début du mois, l'agence a confirmé qu'au moins 37 personnes avaient été admises à l'hôpital à la suite de l'épidémie d'E. coli, dont elle pensait qu'elle était liée à l'alimentation.

Le séquençage du génome entier d'échantillons a montré que la majorité des 113 cas signalés au Royaume-Uni entre le 25 mai et le 4 juin faisaient partie d'un seul et même foyer.

À l'époque, l'agence avait déclaré qu'elle pensait que l'épidémie, qui touchait principalement les jeunes adultes, était liée à un ou plusieurs produits alimentaires distribués à l'échelle nationale.

Quelque 147 cas ont été confirmés en Angleterre, 27 au Pays de Galles, 35 en Écosse et deux en Irlande du Nord, qui pensent être tombés malades en Angleterre.

Les personnes infectées par le Stec peuvent souffrir de diarrhée, et environ 50 % des cas ont une diarrhée sanglante.

Les autres symptômes comprennent des crampes d'estomac et de la fièvre. Les symptômes peuvent durer jusqu'à deux semaines dans les cas non compliqués.

Certains patients, principalement des enfants, peuvent développer un syndrome hémolytique et urémique qui est une affection grave mettant en jeu le pronostic vital et entraînant une insuffisance rénale.

Une petite proportion d'adultes peut développer une affection similaire appelée purpura thrombocytopénique thrombotique.

M. Whitby a ajouté : "Il s'agit d'une enquête complexe et nous avons travaillé rapidement avec les entreprises et les autorités locales concernées pour réduire le large éventail d'aliments consommés à un petit nombre de feuilles de salade utilisées dans des sandwichs et des wraps.

"Après une analyse approfondie de la chaîne alimentaire, ces produits sont rappelés par mesure de précaution.

"La FSA est là pour garantir la sécurité des aliments. S'il existe sur le marché des produits qui ne le sont pas, nous n'hésiterons pas à prendre des mesures pour les retirer du marché".

Andrew Opie, directeur de l'alimentation et du développement durable au British Retail Consortium, a déclaré : "La sécurité alimentaire est la priorité absolue du British Retail Consortium : "La sécurité alimentaire est la priorité absolue de nos membres et ceux qui vendent ou préparent des aliments connaissent bien les mesures de sécurité alimentaire.

"À la suite des enquêtes menées par les régulateurs FSA et UKHSA, un certain nombre de fabricants de la chaîne d'approvisionnement prennent des mesures de précaution et publient un avis de rappel pour un petit nombre de produits.

"Les détaillants concernés prennent des mesures rapides pour retirer ces produits de la vente et travaillent en étroite collaboration avec la Food Standards Agency pour prendre toute autre mesure nécessaire afin de minimiser les risques pour leurs clients.

