GreenFirst Forest Products Inc. a annoncé la nomination de Joel Fournier au poste de chef de la direction. M. Fournier prendra la relève du chef de la direction intérimaire, Paul Rivett, qui continuera d'agir à titre de président exécutif du conseil d'administration. M. Fournier est un cadre chevronné qui possède plus de vingt ans d'expérience pratique dans les scieries de l'Est et de l'Ouest du Canada.

M. Fournier a grandi dans la ville d'une scierie et a étudié les sciences du bois à l'Université Laval. Il a également obtenu une maîtrise en administration des affaires à Moncton. Il a commencé sa carrière chez JD Irving en tant qu'étudiant coopératif et a progressivement gravi les échelons pour devenir directeur de l'optimisation des scieries et du développement de nouveaux produits.

M. Fournier est reconnu pour son expertise en matière de fabrication, de contrôle de la qualité et d'amélioration des processus, et il a fait ses preuves dans l'atteinte de l'excellence opérationnelle et la stimulation de la croissance grâce à des approches commerciales stratégiques et à l'engagement des employés. M. Fournier possède également une solide expérience de l'ensemble de la chaîne de valeur des produits forestiers, notamment dans les domaines de la finance, des ventes et de la stratégie. Avant de rejoindre GreenFirst, il a été vice-président des opérations côtières chez Western Forest Products, une entreprise forestière de Colombie-Britannique.

Auparavant, il a occupé le poste de directeur de l'exploitation chez Sinclair Group Forest Products, également en Colombie-Britannique. M. Fournier sera un leader pratique dans les opérations des scieries et s'est engagé à être basé dans les bureaux de GreenFirst à Timmins, en Ontario, qui sont très proches de toutes les scieries.