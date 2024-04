Greenidge Generation Holdings Inc. est une société de production d'électricité et de centres de données sur les crypto-monnaies intégrée verticalement. La société possède et exploite des installations sur deux sites : la ville de Torrey, dans l'État de New York, et Spartanburg, en Caroline du Sud. La société opère à travers un segment de centres de données de crypto-monnaies et de production d'énergie. Les activités du centre de données sur les crypto-monnaies de la société gagnent des bitcoins sous forme de récompenses et de frais de transaction pour soutenir le réseau bitcoin mondial avec des ordinateurs à circuit intégré spécifique à l'application (ASIC ou mineurs) appartenant à la société ou loués par elle. La société possède et exploite également une centrale électrique de 106 mégawatts (MW) connectée au réseau électrique du New York Independent System Operator (NYISO). La société vend de l'électricité au NYISO à tout moment lorsque sa centrale électrique fonctionne et augmente ou diminue la quantité d'électricité vendue en fonction des prix en vigueur sur le marché de gros de l'électricité et de la demande d'électricité.