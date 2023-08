Greenland Technologies Holding Corporation est un développeur et fabricant de systèmes de transmission pour les machines de manutention et les véhicules électriques, ainsi que de véhicules industriels électriques. La société se concentre sur le développement et la fabrication de machines industrielles lourdes électriques, telles que les chargeurs frontaux et les excavatrices. Ses filiales comprennent Zhongchai Holding (Hong Kong) Limited, Greenland Technologies Corp, Zhejiang Zhongchai Machinery Co. Ltd, Hangzhou Greenland Energy Technologies Co., Ltd, et Shanghai Hengyu Enterprise Management Consulting Co., Ltd. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société propose des produits de transmission, qui sont des composants pour les chariots élévateurs à fourche utilisés dans les applications de fabrication et de logistique, telles que les usines, les ateliers, les entrepôts, les centres de traitement des commandes, les chantiers navals et les ports maritimes. Elle est également engagée dans la conception et le développement de groupes motopropulseurs qui intègrent des moteurs électriques, des boîtes de réduction de vitesse et des essieux moteurs dans un module intégral combiné.