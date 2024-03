Greenlane Renewables Inc. est une entreprise canadienne qui fournit des systèmes de valorisation du biogaz. Ses systèmes produisent du gaz naturel propre et renouvelable à partir de déchets organiques, notamment de décharges, de stations d'épuration, de fermes laitières et de déchets alimentaires, qui peut être injecté dans le réseau de gaz naturel ou utilisé directement comme carburant pour les véhicules commerciaux. Les systèmes de valorisation du biogaz, commercialisés et vendus par la société sous la marque Greenlane Renewables, éliminent les impuretés et séparent le dioxyde de carbone du biométhane contenu dans le biogaz brut issu de la décomposition anaérobie des déchets organiques dans les décharges, les stations d'épuration des eaux usées, les exploitations agricoles, les flux de déchets alimentaires et d'autres sources de matières premières. Elle déploie les trois principales technologies de valorisation : le lavage à l'eau, l'adsorption modulée en pression et la séparation par membrane, ainsi que la technologie de désulfuration du biogaz. Elle a livré plus de 140 systèmes de valorisation du biogaz dans 19 pays, dont certaines installations de production de gaz naturel renouvelable dans le monde.

Secteur Carburants renouvelables