Greenlite Ventures, Inc. conclut une alliance stratégique avec BrandStar

Greenlite Ventures, Inc. dba Game Time Productions a conclu une alliance stratégique avec BrandStar. GRNL a également récemment créé Game Time Media, Inc, pour développer son contenu podcast et ses réseaux de distribution, ainsi que ses médias sociaux, ses relations publiques et ses efforts de sensibilisation des médias. Le rôle de BrandStar dans le partenariat comprend la direction de toutes les activités de marketing et de production de Game Time, y compris les plans et présentations marketing, la production et la distribution de podcasts, la messagerie d'entreprise et l'image de marque, les relations publiques, le contenu des médias sociaux et du site web, ainsi que les partenariats avec des célébrités. BrandStar reçoit des actions et des bons de souscription de GRNL ainsi qu'une participation de 50 % dans la filiale Game Time Media de GRNL.

Les entreprises cherchent à étendre prochainement l'alliance stratégique par l'intermédiaire de la division Sports et divertissements de BrandStar.