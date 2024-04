GreenPower Motor Company Inc. est une société canadienne qui conçoit, construit et distribue une gamme complète de véhicules moyens et lourds tout électriques à plancher haut et à plancher bas, notamment des autobus urbains, des autobus scolaires, des navettes, des fourgonnettes et une cabine et un châssis. L'entreprise utilise une conception propre pour fabriquer des véhicules tout électriques qui sont conçus pour être alimentés par des batteries et ne produisent aucune émission, tout en intégrant des fournisseurs mondiaux pour les composants clés. Cette plateforme de fabricant d'équipement d'origine (OEM) permet à l'entreprise de répondre aux spécifications des différents opérateurs tout en fournissant des pièces standard pour faciliter l'entretien et l'accessibilité pour les besoins de la garantie. Les principales installations opérationnelles de la société se trouvent dans le sud de la Californie. Sa gamme de produits comprend les modèles EV Star CC, EV Star CC RHD, EV Star, EV Star +, EV Star Cargo, EV Star Cargo +, AV Star, Nano BEAST, BEAST, EV250, EV350, et EV500 & EV550.

