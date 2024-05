Greenrise Global Brands Inc. est une société de portefeuille basée au Canada qui a des investissements dans l'industrie du cannabis en Allemagne. La société, par l'intermédiaire de CannaCare Health GmbH (CannaCare), propose une gamme d'environ 20 produits à base de cannabidiol (CBD) composée de teintures, de sprays et d'huiles et de produits de soins de la peau fabriqués à partir de matières premières naturelles en Europe et en Allemagne et distribués par les canaux de vente traditionnels, tels que www.cannacare-health.com et www.canobo.de. CannaCare est un producteur et un fournisseur de produits de bien-être à base de CBD et possède à 100 % AMP Alternative Medical Products GmbH (AMP), un importateur et un distributeur de cannabis médical conforme aux bonnes pratiques de fabrication de l'Union européenne (EU-GMP) auprès des pharmacies.

Secteur Produits pharmaceutiques