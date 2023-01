GreenRoc 2023 : estimation des ressources d'Amitsoq trois fois supérieure à celle de 2022

(Alliance News) - GreenRoc Mining PLC a déclaré lundi que son estimation des ressources minérales pour 2023 concernant le gisement de l'île d'Amitsoq est près de trois fois supérieure à celle de 2022.

Le mineur basé à Londres, qui se concentre sur des projets miniers au Groenland, a déclaré que son ERM pour 2023 était de 23,1 millions de tonnes à 20,41% de carbone graphitique, soit près du triple de l'estimation de la société pour 2022, qui était de 8,28 millions de tonnes à 19,75% de carbone graphitique.

L'annonce, notée par Alba Mineral Resources Plc, propriétaire majoritaire à 51 % de GreenRoc, ajoute que l'ERM 2023 donne une teneur totale en graphite de 4,71 millions de tonnes, contre 1,63 million de tonnes dans l'estimation 2022.

GreenRoc a déclaré que l'estimation confirme qu'Amitsoq est l'un des gisements de graphite à la teneur la plus élevée au monde.

La société a déclaré qu'un tiers du graphite contenu dans l'ERM 2023 tombe dans les catégories supérieures mesurées et indiquées, ce qui constitue "une validation importante des fondamentaux du projet alors que GreenRoc passe cette année à la phase de développement".

Stefan Bernstein, directeur général, a déclaré : "Livrer une mise à jour des ressources de ce quantum et de cette teneur est une énorme réussite pour GreenRoc et renforce notre confiance dans le fait que notre projet Amitsoq répond aux exigences fondamentales pour devenir une mine.

"En outre, nous pensons pouvoir accélérer le développement afin de contribuer à répondre à la demande critique de nouvelles sources de graphite à haute teneur et sans conflit, et nous sommes impatients de fournir d'autres mises à jour concernant les clients et les partenaires d'écoulement intéressés en temps voulu."

Les actions de GreenRoc étaient en baisse de 0,4% à 5,18 pence par action lundi matin à Londres, tandis que les ressources d'Alba Mineral ont augmenté de 7,5% à 0,13 pence chacune.

