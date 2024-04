GreenRoc Mining Plc est engagée dans le développement d'intérêts miniers et d'exploration au Groenland, où ses filiales détiennent quatre permis d'exploration distincts. La société se concentre géographiquement sur le Groenland et ses projets couvrent une gamme de produits de base, comme Amitsoq, un projet de graphite, Thule Black Sands, de l'ilménite, et Melville Bay, du minerai de fer. Le projet de graphite d'Amitsoq concerne le développement d'un riche gisement de graphite affleurant à l'extrémité sud de l'île d'Amitsoq. Le projet de graphite Amitsoq est situé dans la région de Nanortalik, dans le sud du Groenland. Le projet Thule Black Sands Ilmenite est situé dans le nord-ouest du Groenland, à environ 80 kilomètres au sud de l'agglomération régionale de Qaanaaq. Le projet Melville Bay Iron concerne le minerai de fer dans la baie de Melville, au nord du Groenland. Les filiales de la société comprennent Obsidian Mining Limited, White Eagle Resources Limited et White Fox Resources Limited.

